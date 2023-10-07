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Spor

Ayrılık çanları çalmaya başladı! Trabzonspor'da Nenad Bjelica depremi

Trabzonspor yönetimi, Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-mavili ekip Hırvat teknik adam ile yolların ayırılması halinde ilk adayını belirledi. İşte detaylar....

Sabah7 Ekim 2023 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Ayrılık çanları çalmaya başladı! Trabzonspor'da Nenad Bjelica depremi
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Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet ve sergilediği kötü performans sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantıda bir hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı ve son noktayı koyması için Başkan Ertuğrul Doğan'a yönetim kurulu tam yetki verdi.

İLK ADAY ABDULLAH AVCI

Başkan Ertuğrul Doğan'ın kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenilirken, olası yeni teknik direktörler arasındaki en büyük adayın Abdullah Avcı olduğu öğrenildi.

Bordo-Mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı. Hırvar teknik adam, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.

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