  • Ayrılık iddiaları gündeme gelmişti! Jhon Duran kararını Fenerbahçe'ye bildirdi
Spor

Ayrılık iddiaları gündeme gelmişti! Jhon Duran kararını Fenerbahçe'ye bildirdi

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki genç golcü Jhon Duran geleceği hakkında kararını verdi. Birçok kulübün yakından ilgilendiği başarılı futbolcu sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini kulüp yönetimine iletti. İşte detaylar....

28 Ocak 2026 Çarşamba 10:18
Ayrılık iddiaları gündeme gelmişti! Jhon Duran kararını Fenerbahçe'ye bildirdi
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geleceği merak konusu. Futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklif sunulmadı. Jhon Duran'ın ise geleceğiyle ilgili kararı çok net.

TRT Spor'da yer alan habere göre Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu şartlar altında sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. 32 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralamıştı.

