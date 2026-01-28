Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geleceği merak konusu. Futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklif sunulmadı. Jhon Duran'ın ise geleceğiyle ilgili kararı çok net.

TRT Spor'da yer alan habere göre Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu şartlar altında sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Duran sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. 32 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralamıştı.