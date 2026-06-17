Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına yıldız futbolcudan yanıt geldi. Romeo WJ'nin Twitch yayınında konuşan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu. Ama geleceğin ne getireceği asla belli olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili çıkan iddiaların ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.