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Spor

Ayrılık iddialarına son noktayı koydu! Victor Osimhen'den Galatasaray cevabı

Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen katıldığı bir programda ayrılık iddiaları hakkında konuştu. Başarılı oyuncu 'Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu! Victor Osimhen'den Galatasaray cevabı
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına yıldız futbolcudan yanıt geldi. Romeo WJ'nin Twitch yayınında konuşan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu. Ama geleceğin ne getireceği asla belli olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili çıkan iddiaların ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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