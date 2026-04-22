Ayrılık kapıda! Napoli'de Romelu Lukaku krizi

Napoli'de bu sezon kriz yaşanan Romelu Lukaku ile yaz aylarında yolların ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay sakatlığı nedeniyle milli takımına gitmeyen Lukaku, tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitti. Lukaku, kulübü Napoli'nin çağrısına rağmen ülkesinden dönmedi.

BEKLENEN ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Napoli'de Lukaku ile beklenen zirve pazartesi günü gerçekleşti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, ülkesinden dönen Romelu Lukaku ile görüşme gerçekleştirdi.

PARA CEZASI VERİLDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Napoli, 32 yaşındaki futbolcuya para cezası verdi.

CEZA SONRASI AYRILIK

Lukaku'ya aylık brüt maaşının yüzde 20'sine denk gelen 150.000 avroluk bir para cezası verildi. Bu para cezasının ardından Belçikalı oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

"KULÜP BUL" TALİMATI

Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre, Giovanni Manna ile Lukaku arasında gerçekleşen görüşmede Belçikalı futbolcunun menajeri Federico Pastorello da yer aldı. Pastorello'ya Lukaku'ya yeni bir kulüp bulması talimatı verildi.

Sakatlığı bulunan Lukaku, bu görüşmenin ardından tedavisi için yeniden ülkesi Belçika'ya gidecek. İki haftayı Belçika'da geçirecek deneyimli golcü, Serie A'da son 3 maça yetişmek istiyor.

Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukaku, bu sezon sakatlığı nedeniyle 7 maçta forma giyebildi. Deneyimli golcü, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.