Fenerbahçe sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki deneyimli futbolcu Edson Alvarez için kararını verdi. Sarı lacivertli ekip, Meksikalı yıldız Alvarez'in opsiyonunu kullanmayacak. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ10 Mayıs 2026 Pazar 11:48
Süper Lig'in 2025-26 sezonunda şampiyonluğu bir kez daha Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bir ayrılık kesinleşti. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilere veda ediyor.

EDSON ALVAREZ YOLCU

Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşen o isim Edson Alvarez. Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ameliyat olan ve formasından uzun süre uzak kalan Meksikalı yıldız, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun opsiyonunu kullanmayacağını ve ayrılık kararını oyuncuya iletti.

"KARAR VERDİK VE BUNU KENDİSİNE BİLDİRDİK"

Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle de dün akşamki Konyaspor maçı öncesi, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasının kafilesinde yer almamıştı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Edson Alvarez, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Başakşehir maçının son dakikasında oyuna dahil olmuş ve maç sonu Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

EYÜPSPOR MAÇINDA DA YOK

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasında konuk edeceği Eyüpspor maçında da forma şansı verilmeyecek olan Edson Alvarez'in sarı-lacivertlilerdeki kariyeri böylece bitmiş oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Edson Alvarez, 1126 dakika sahada kaldı ve sadece 1 asistlik skor katkısı verdi.

