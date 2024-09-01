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Spor

Ayrılık rüzgarları esmeye başladı! Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi

Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili her şeyi sildi. İşte detaylar...

1 Eylül 2024 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Ayrılık rüzgarları esmeye başladı! Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi
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Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde.

Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı.

Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.

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