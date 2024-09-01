Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde.

Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı.

Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.