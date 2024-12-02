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Spor

Ayrılık sinyali vermişti! Salah için PSG iddiası

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı yıldız Salah, Manchester City maçı sonrası verdiği röportajla ayrılık sinyali verdi. Kısa bir süre sonra ise Fransız basını PSG iddiasını ortaya attı. İşte detaylar...

2 Aralık 2024 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Ayrılık sinyali vermişti! Salah için PSG iddiası
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Liverpool ile sözleşmesi bitecek Muhammed Salah, Manchester City karşılaşmasının ardından ayrılık sinyali verdi.

Geçtiğimiz hafta kulüpten yeni sözleşme ile ilgili bir şey gelmediğini söyleyen Salah, Manchester City maçının ardından, yeni sözleşme için, "Dürüst olmak gerekirse bu kafamın içinde." dedi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Şu ana kadar bu Liverpool için Anfield'da oynayacağım son Manchester City maçıydı. Bu yüzden sadece tadını çıkarıp keyif alacaktım." diyen Salah, Anfield'daki atmosfer konusunda gelen soruya, "Atmosfer inanılmazdı. Anfield'da gol atmak ve kazanmak her zaman özel bir duygudur. Taraftarlar ilk dakikadan itibaren arkamızdaydı. Evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden buradaki her saniyenin keyfini çıkartacağım. Umarım ligi kazanırız ve neler olacağını görürüz." ifadelerini kullandı.

Salah, bu sezon deplasmanda oynanan Manchester United maçının ardından da bu maçın Liverpool ile Old Trafford'de oynadığı son karşılaşma olabileceğini söylemişti.

PSG İDDİASI!

Öte yandan Salah için Paris Saint-Germain'in harekete geçtiği öne sürüldü. Fransız medyasında yer alan habere göre, PSG'nin 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve 32 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için temaslara başladığı kaydedildi.

Liverpool'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Mısırlı yıldız, 13 gol attı ve 11 asist yaptı.

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