Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞME UZATMA İHTİMALİNİ KONUŞUYORDUK..."

Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözlerini kullandı.

"BAŞLADIĞIMDA HEDEFİMİZ..."

Deneyimli çalıştırıcı, ayrılık sürecini değerlendirirken futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime de vurgu yaptı ve "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum." sözlerini sarf etti.

DERBİ YENİLGİSİ SONRASI AYRILIK

Tedesco'nun görevine, sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından son verildi.

2,0 PUAN ORTALAMASI

40 yaşındaki teknik adam, takımın başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada maç başına 2,0 puan ortalaması yakaladı. Basına yansıyan bilgilere göre kulübün Tedesco'ya yaklaşık 500 bin euro tazminat ödediği de belirtildi.

4. HOCA

Son yıllarda teknik direktör değişimlerinin sık yaşandığı Fenerbahçe'de Tedesco, bu süreçte ayrılan dördüncü isim oldu. Daha önce görev alan Jose Mourinho (2,02), İsmail Kartal (2,4) ve Jorge Jesus (2,23) da yüksek puan ortalamalarına rağmen yaklaşık birer sezon görev yapabilmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında yer alırken Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etti.