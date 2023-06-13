Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nı kazandığı Başakşehir maçından sonra vedasını açıklayan Jorge Jesus bugün (Salı) ülkesi Portekiz'e döndü. Lizbon'daki Humberto Delgado Havaalanı'nda medyanın sorularını cevaplayan Portekizli çalıştırıcı, ülkesinde bir takıma dönmenin 'söz konusu olmadığını' söyledi.

Jorge Jesus'un açıklama şöyle;

'BU AY SONUNA KADAR NE OLACAK GÖRECEĞİZ'

'Türkiye'de takım çalıştırmak çok iyi bir deneyimdi, harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim, İstanbul çok güzel. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım ve şimdi bu ayın sonuna kadar ne olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum" diyerek sözlerine başladı.

'PORTEKİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Sérgio Conceição'nun ayrılığının konuşulduğu Porto iddialarına cevap veren Jesus, 'Portekiz'den üç kez ayrıldım, Suudi Arabistan'daydım, şampiyonluklar kazandım, Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım... Portekiz şu anda söz konusu değil.'

'HAYALİM MİLLİ TAKIMLA DÜNYA KUPASI...'

Hakkında sürekli konuşulan Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü ile ilgili soruya Portekizli teknik adam şu cevabı verdi, 'Hayalim milli takımlarla bir Dünya Kupası'nda yer almak. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne kadar tüm uluslararası turnuvalarda bulundum.'

'BAŞKAN BANA 'GERİ DÖNECEKSİN' DEDİ'

'Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi.'

'BİRKAÇ TEKLİF ALDIM AMA...'

'Ayrılmam Fenerbahçe taraftarları için kolay olmadı, hiçbir şey için değiş tokuş yapıldıklarını hissetmelerini istemedim. Teklifler? Birkaç teklif aldım ama Brezilya'dan kimse benimle konuşmadı.'

ORKUN KÖKÇÜ CEVABI

Orkun Kökçü'nün Benfica'ya transferiyle ilgili soruya ise Jesus, 'Onu tanıyor muyum? Onu tanıması gereken kişi Benfica koçu.' yanıtını verdi.