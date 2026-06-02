Avrupa devlerinin listesinde yer alan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in transferiyle ilgili düşüncesi belli oldu. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'dan tek şartla ayrılması bekleniyor.

Footmercato'da yer alan habere göre Osimhen, Galatasaray'da hem sportif hem de maddi açıdan son derece mutlu. Şu ana kadar hiçbir kulübün Nijeryalı yıldızla temasa geçmediği belirtilirken Osimhen'i Galatasaray'dan koparabilecek tek bir sebep olabileceği belirtildi.

Osimhen'in sadece astronomik bir teklif karşılığında Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcu çılgın bir teklifle karşı karşıya kalmadıkça sarı-kırmızılı forma altında kariyerine devam etme kararı aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Osimhen geride bıraktığımız sezon 33 maçta forma giydi. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.