Spor

Ayrılması için tek ihtimal var! Fransızlardan Victor Osimhen iddiası

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarında olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasının tek bir sebebe bağlı olduğunu duyurdu. İşte detaylar..

BEYZA NUR YILMAZ2 Haziran 2026 Salı 16:53 - Güncelleme:
Avrupa devlerinin listesinde yer alan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in transferiyle ilgili düşüncesi belli oldu. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'dan tek şartla ayrılması bekleniyor.

Footmercato'da yer alan habere göre Osimhen, Galatasaray'da hem sportif hem de maddi açıdan son derece mutlu. Şu ana kadar hiçbir kulübün Nijeryalı yıldızla temasa geçmediği belirtilirken Osimhen'i Galatasaray'dan koparabilecek tek bir sebep olabileceği belirtildi.

Osimhen'in sadece astronomik bir teklif karşılığında Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarıldı. 27 yaşındaki futbolcu çılgın bir teklifle karşı karşıya kalmadıkça sarı-kırmızılı forma altında kariyerine devam etme kararı aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Osimhen geride bıraktığımız sezon 33 maçta forma giydi. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

