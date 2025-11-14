Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Gence kentinde bugün başlayan organizasyonun bireysel elemelerinde tek kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı ve Nil Deniz Bal, tek erkeklerde ise İsmail Yağız Altıparmak mücadele etti.

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 19.950 puanla 2'nci olarak tek kadınlarda finale kaldı.

Nil Deniz Bal 18.450 puanla 16'ncı, İsmail Yağız Altıparmak ise 18.800 puanla 12'nci sırada yer aldı.