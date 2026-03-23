Ayşe Cora Yamaner'den Galatasaray Çağdaş Faktoring'e kötü haber

Kadın Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring'de forma giyen Ayşe Cora Yamaner'de kaburga kırığı tespit edildiği açıklandı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 15:46
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'de kaburga kırığı tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ile Macaristan arasında oynanan maçın son bölümünde aldığı darbenin ardından göğüs ağrısı şikayeti bulunan kaptanımız Ayşe Cora Yamaner'in yapılan tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir. Kaptanımızın tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ayşe Cora Yamaner'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

