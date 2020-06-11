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Spor

Ayşegül Günay Aladağ, Bellona Kayseri'de kaldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli oyuncusu Ayşegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:21
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Kayseri ekibi, geçen sezon da takımda yer alan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki Ayşegül Günay Aladağ ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör Ayhan Avcı'nın isteği üzerine Ayşegül ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

İddialı bir kadro kurmak için çalışmalara devam ettiklerini, Ayşegül'ün de güçlerine güç katacağını belirten Bozbey, "Ayhan hocayla sözleşme yeniledikten sonra transfer çalışmalarına hız verdik. Dün ABD'li Kylee Shook'u kadromuza katmıştık. Bugün de Ayşegül ile anlaştık. Transfer dönemini 4'ü yabancı olmak üzere 9 transferle kapatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kulandı.

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