İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,944
  • EURO
    37,613
  • ALTIN
    2724.64
  • BIST100
    10110.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aysel Önder Paris 2024'te dünya rekoruyla finale yükseldi!
Spor

Aysel Önder Paris 2024'te dünya rekoruyla finale yükseldi!

Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar T20 400m elemelerinde dünya rekoru kırarak finale çıktı.

3 Eylül 2024 Salı 00:01 - Güncelleme:
Aysel Önder Paris 2024'te dünya rekoruyla finale yükseldi!
ABONE OL

Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar T20 400m elemelerinde dünya rekoru kırarak finale çıktı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Aysel Önder, kadınlar T20 400m elemelerinde 54.96'lık derece yaptı ve dünya rekoru kırarak finalde yarışmaya hak kazandı.

AYSEL ÖNDER DÜNYA REKORU KIRDI

Milli sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kadınlar T20 400m elemelerinde mücadele etti. Yarışı 54.96'lık dereceyle bitiren Aysel Önder, finale yükseldi. Milli sporcu, bu derecesiyle dünya rekorunu da kırmış oldu. Aysel Önder'in yer alacağı final yarışı salı günü TSİ 20.08'te koşulacak.

Milli tekvandocu Ali Can Özcan'dan gümüş madalya

Paris2024'te Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'dan bronz madalya!

Paris 2024'te ilk altın madalya!
  • Aysel Önder
  • Paris 2024
  • Dünya rekoru

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.