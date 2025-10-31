İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0551
  • EURO
    48,5211
  • ALTIN
    5406.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aysel Özkan, kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi
Spor

Aysel Özkan, kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli halterci Aysel Özkan, kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

AA31 Ekim 2025 Cuma 23:03 - Güncelleme:
Aysel Özkan, kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi
ABONE OL

Milli halterci Aysel Özkan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 4. gününde milli sporculardan Aysel Özkan, silkmede 120 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, toplamda da 216 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi olan Aysel Özkan, koparmada ise 96 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 11 altın, 7 gümüş ve 8 bronz kazanan milli sporcuların toplam madalya sayısı 26'ya ulaştı.

  • Aysel Özkan
  • milli halterci
  • Avrupa ikincisi

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.