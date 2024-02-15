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Spor

Aysel Özkan'dan bronz madalya!

Aysel Özkan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda koparmada kaldırdığı 98 kiloyla bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

15 Şubat 2024 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Aysel Özkan'dan bronz madalya!
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Koparmada Ukrayna'dan Svitlana Samuliak, 101 kiloluk kaldırışıyla birinci, yine Ukrayna'dan Hanna Davydova, 100 kiloluk kaldırışıyla ikinci oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile toplam 15 madalya kazandı.

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