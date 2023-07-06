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Spor

Aysemin Kaçan'dan bronz madalya

Milli güreşçi Aysemin Kaçan Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

6 Temmuz 2023 Perşembe 23:40 - Güncelleme:
Aysemin Kaçan'dan bronz madalya
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Milli sporcu Aysemin Kaçan, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Aysemin Kaçan, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaposvar kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Aysemin Kaçan, 33 kiloda bronz madalya kazanırken, Latife Sude Şahin 36 kiloda finale yükseldi.

Duygu Gedik 39 kiloda bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı elde ederken, 42 kiloda Emine Yağmur Ayraç ve 58 kiloda Özdenur Özmez ise repesaj müsabakaları yapacak.

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