Aytaç Kara: ''En büyük hayalim A Milli Takım''

05 Nisan 2020 Pazar 15:13 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 15:13

Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Aytaç Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle ilgili, "İnsan sağlığı her şeyden önemli." derken, sürecin bir an önce atlatılması temennisinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımda forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği süreçteki çalışmaları, bu sezonki performansı ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Salgın nedeniyle liglere ara verildiğini hatırlatan Aytaç, "Şu anda memleketim İzmir'deyim. Çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Bu süreçte genelde evde kalıyoruz ve durumu takip ediyoruz. Evde antrenman yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatırız." diye konuştu.

SEYİRCİSİZ KEYİF VERMİYOR

Aytaç Kara, futbolun tribündeki taraftarla zevkli olduğunu aktararak, "Tribünde taraftar olmadığı zaman, oynadığımız futbol bir şeye benzemiyor. Onlarsız biz de zevk almıyoruz. Burada hepimizin sağlığı çok önemli. Önemli olan bu süreci atlatmamız. Liglerle ilgili bir belirsizlik var. Biz de ne olacağını meraklı bir şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde çalışmalar yaptığına değinen lacivert-beyazlı futbolcu, "Evde yapılan antrenman sahadakiyle bir olmuyor. Sahada arkadaşlarınla takım antrenmanı yapmak bambaşka bir şey. Evde yaptığımız çalışmalar, sadece kilomuz, fiziğimiz ve sağlığımız açısından önemli. Kondisyon antrenmanını evde yapamazsınız. Koşu bandım var. Onda koşuyorum ama yaptıklarım hiçbir zaman takım antrenmanının yerini tutmaz." şeklinde görüş belirtti.

"İYİ BİR GİDİŞİMİZ VARDI"



Aytaç, sezonun ilk yarısı ile ikinci yarının ilk haftalarını iyi geçiremediklerini ancak son dönemde toparlandıklarını söyledi.

Takımın devre arasında önemli bir değişim geçirdiğini hatırlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"İlk yarıda çok iyi futbol oynadığımız dönemler oldu ama o sıralarda puan kazanamadık. Böyle bir şanssızlığımız vardı. Devre arasında köklü bir değişim yaşadık. Bu takım için ekstra bir durum. Biz de bu değişim sonrasında uyum sürecinden dolayı ikinci yarıya sıkıntılı başladık. Son haftalarda uyum sürecini aştığımızı gördüm. Bu da saha içindeki oyunumuzla belli oluyor. Bir çıkış yakaladık. Fuat Çapa hocamızın da gelmesi değişimde etkili oldu. Saha içindeki oyunumuz ve mücadelemizle keyif veren bir takım olduk. İyi bir gidişimiz vardı. Son 8 hafta kala ligler ertelendi. İnşallah her şey düzelir, biz de yakaladığımız çıkışı devam ettiririz."

Liglere verilen aranın sporcuları çok etkileyeceğini vurgulayan Aytaç, "Futbolcu 1 hafta oynamadığı zaman bile döndüğünde eksikleri oluyor. Oyuncunun hayatını futbolla ve antrenmanla geçirmesi lazım. Biz de böyle bir sürecin içindeyiz. Tekrar başımıza gelir mi bilmiyorum ama çok ekstra bir durum oldu. Hiçbir zaman bu kadar ara vermedik. Yaz tatillerinde bile en fazla arayı 1 ay verdik. Biz de döndüğümüzde buna göre çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle bir süreci herkesin ilk kez yaşadığını dile getiren Aytaç Kara, "Hiç kimse böyle bir durumu beklemiyordu. Son 8 haftaya girdik ve 2 aylık bir süreç olacak. Ben de ilk antrenmanımızın ve ilk maçımızdaki performansımızın nasıl olacağını merak ediyorum. Zor ama bunu ilk aşacak takım yoluna iyi devam edecektir." şeklinde konuştu.

"A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK EN BÜYÜK HEDEFİM"



Aytaç Kara, A Milli Takım forması giymenin ve Avrupa'ya transfer olmanın en büyük hedefileri olduğunu söyledi.

Bu sezon iyi performans gösterdiğini aktaran Aytaç, "A Milli Takım forması giymek ve bir daha çıkartmamak en büyük hedefim olacak. Her zaman hayallerim ve hedeflerim var. Bu sezon benim açımdan iyi geçiyordu. Performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Milli formayı temsil etmek de bizim için her zaman gururdur." açıklamasını yaptı.

Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi çok istediğini de anlatan Kasımpaşalı futbolcu, "Avrupa'ya gitmek de benim çok büyük bir hedefim. Oraya gidip Türk bayrağını dalgalandırmak benim için çok önemli. Bu duyguyu tatmak istiyorum. Bunun için çalışmalarım var. İnşallah bize de oraya gitmek nasip olur." diyerek sözlerini tamamladı.