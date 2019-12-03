Aytemiz Alanyaspor kupada Adanaspor'u çok farklı geçti
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Alanyaspor evinde Adanaspor'u 5-1 mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Alanyaspor evinde Adanaspor ile karşılaştı.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Alanyaspor bir üst tura adını yazdırdı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Tzavellas, 48, 58 ve 65. dakikalarda Ba
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