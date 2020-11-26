İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9
  • EURO
    9,4151
  • ALTIN
    459.583
  • BIST100
    1342.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile nikah tazeledi
Spor

Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile nikah tazeledi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kalecisi Marafona'nın sözleşmesini, Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla tesislerde yapılan imza töreniyle 2 yıl daha uzattı.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 19:27
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona’nın sözleşmesini yeniledi.

Başkan Hasan Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, "Marafona’yı Portekiz’de 2 yıl önce tanıdım. İyi ki tanımışım. Kendisinin ne kadar kaliteli bir kişi olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım. İyi ki Marafona’yı Alanyaspor’a getirmişiz. Yeni sözleşmesi her iki taraf için de hayırlı olsun. Kalede duruşu ve kişiliğiyle inşallah kat edeceğimiz çok yol var. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Futbolcumuz Marafona ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için başkan beye teşekkür ediyorum. Elbette Alanyaspor’un başarısı için mücadele ediyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.