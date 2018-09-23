Aytemiz Alanyaspor'dan üst üste 3. galibiyet

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde A. Alanyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Pavelka topu ağlara gönderdi fakat VAR gol öncesi faul tespit edince gol iptal edildi. İlk yarının son anlarında ise ilginç bir gol geldi. Alanya'da Cisse rahat pozisyonda topa vurmak isterken yere düştü. Pozisyonun devamında Cisse yerde olduğu halde topa vurarak durumu 1-0 yaptı.

İkinci yarıda Alanya baskısını sürdürdü. Mücadelenin 87. dakikasında Cisse yine sahneye çıktı ve farkı 2'e çıkardı. 90. dakikada ise Diagne topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt kararı verse VAR golü Kasımpaşa lehine verdi. Mücadele bu golün ardından 2-1 A. Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla A. Alanyaspor puanını 9'a yükseltirken Kasımpaşa 12 puanda kaldı.