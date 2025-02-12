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Spor

AZ Alkmaar, Galatasaray maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray'ı konuk edecek AZ Alkmaar maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
AZ Alkmaar, Galatasaray maçına hazır
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Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Galatasaray ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın AFAS Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi. Maçın oynanacağı stattaki antrenman, teknik direktörü Maarten Martens yönetiminde yapıldı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyon ve çabukluk hareketlerinin ardından iki grup halinde dar alanda top kapma ile pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

AZ Alkmaar ile Galatasaray, yarın Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

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