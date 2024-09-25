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Spor

AZ Alkmaar kazanarak başladı

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Elfsborg'u 3-2 mağlup etti. Hollanda ekibinin galibiyetinde 20 yaşındaki futbolcu Ruben van Bommel başrol oynadı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
AZ Alkmaar kazanarak başladı
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UEFA Avrupa Lig ilk hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, İsveç'in IF Elfsborg takımını konuk etti. AFAS Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 3-2 galip ayrıldı.

Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 50. dakikalarda Ruben van Bommel ile 74. dakikada Troy Parrot attı. Misafir takıma 23. dakikada Timothy Noor Ouma ve 53. dakikada Simon Hedlund'un attığı goller yetmedi.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da karşılaşacak olan Hollanda ekibi, turnuvadaki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü İspanya'da Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Galatasaray'ın bir diğer rakibi Elfsborg ise ikinci müsabakasını aynı gün İtalyan ekibi Roma'ya karşı oynayacak.

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