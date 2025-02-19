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Spor

AZ Alkmaar maçı öncesi kar alarmı! RAMS Park beyaza büründü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Karşılaşmanın başlamasına bir gün kala İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı sonrası RAMS Park Stadı adeta beyaza büründü. İşte detaylar...

IHA19 Şubat 2025 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
AZ Alkmaar maçı öncesi kar alarmı! RAMS Park beyaza büründü
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Galatasaray'ın, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı müsabaka öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde kar yağışı etkili oluyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın saat 20.45'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

İstanbul'da ise şiddetli kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini ve etrafını da kar kapladı. Stadyuma bağlanan yollarda ise trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca etkisini artırarak devam edeceği belirtilirken, bu yağışın Galatasaray - AZ Alkmaar mücadelesini etkilememesi için sarı-kırmızılı görevlilerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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