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Spor

AZ Alkmaar maçında forma giyemediler! Galatasaray'da yıldızlar dönüyor

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, AZ Alkmaar ile oynadığı maçta takımı yalnız bırakan Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen, İstanbul'daki maçta forma verilmesi halinde ilk 11'deki yerlerini alacak.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 09:16 - Güncelleme:
AZ Alkmaar maçında forma giyemediler! Galatasaray'da yıldızlar dönüyor
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UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ağır mağlubiyetin ardından şimdiden rövanş planlarını yapmaya başladı.

Galatasaray, cezaları nedeniyle AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen gibi isimlerden yararlanamadı. 3 yıldız, cezalarını Hollanda'da oynanan ilk maçta çekti ve ikinci maçta forma giyemeyecekler.

Sanchez, Torreira ve Osimhen'in Galatasaray'ın rövanş maçında önemli kozlarını olması bekleniyor.

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