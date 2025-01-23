AZ Alkmaar, Roma'yı tek golle devirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında AZ Alkmaar, Roma'yı konuk etti.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Troy Parrot kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında 3. galibiyetini alan AZ Alkmaar, puanını 11'e yükselterek 14. sıraya yükseldi.

Lig aşamasında 2. kez kaybeden Roma ise 9 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.

Puanını 11'e yükselten AZ Alkmaar'a, lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali doğdu. Roma'nın ise lig aşamasını ilk 8'de bitirme şansı kalmadı.

Öte yandan Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında AZ Alkmaar, Ferencvaros'a konuk olacak. Roma ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.