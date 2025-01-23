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Spor

AZ Alkmaar, Roma'yı tek golle devirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Roma'yı konuk eden Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Troy Parrot'un 80.dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 11'e çıkardı.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
AZ Alkmaar, Roma'yı tek golle devirdi
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında AZ Alkmaar, Roma'yı konuk etti.

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Troy Parrot kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında 3. galibiyetini alan AZ Alkmaar, puanını 11'e yükselterek 14. sıraya yükseldi.

Lig aşamasında 2. kez kaybeden Roma ise 9 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.

Puanını 11'e yükselten AZ Alkmaar'a, lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali doğdu. Roma'nın ise lig aşamasını ilk 8'de bitirme şansı kalmadı.

Öte yandan Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında AZ Alkmaar, Ferencvaros'a konuk olacak. Roma ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

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