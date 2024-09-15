İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin
Spor

Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin

Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

15 Eylül 2024 Pazar 16:53 - Güncelleme:
Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin
ABONE OL

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.

PIASTRI'DEN 2. GRAND PRIX ZAFERİ

Yarışa ikinci sıradan başlayan Piastri, 1 saat 32 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve F1 kariyerinin ikinci grand prix zaferini elde etti.

Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 10.910 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 31.328 saniye farkla üçüncü oldu. Yarışın 50. turunda Sergio Perez ile Carlos Sainz arasında yaşanan kazanın ardından iki sürücü de etap dışında kaldı. Yarış, sanal güvenlik aracı altında tamamlandı. Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de koşulacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.