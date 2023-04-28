İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4484
  • EURO
    21,4663
  • ALTIN
    1244.91
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Azerbaycan Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak
Spor

Azerbaycan Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı olan Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının başarılı pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

AA28 Nisan 2023 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Azerbaycan Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 40.203 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.188 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.292 saniye yavaş turlayan Sergio Perez (Red Bull) de 3'üncülüğü elde etti.

Azerbaycan Grand Prix'sinde yarın yapılacak sprint shootout yarışı saat 11.30'da, sprint yarışı ise saat 16.30'da başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.