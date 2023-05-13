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Spor

Azerbaycan'da dostluk kazandı

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FK ile Bakü'de karşı karşıya geldi. 3-3 berabere tamamlanan maçın gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşların yararına kullanılacak.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Azerbaycan'da dostluk kazandı
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Beşiktaş, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş, depremzedeler yararına yapılan maçta Azerbaycan temsilcisi Sabah FK ile 32 bin kişilik Tofig Bahramov Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Sabah, 3. dakikada Aleksei Kashchuk golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 5. dakikada yine Aleksei Kashchuk golüyle skoru 2-0 yaptı. Siyah-beyazlılar 23. dakikada Umut Meraş'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Beşiktaş 44. dakikada yine Umut Meraş'ın attığı golle skora 2-2'lik denge getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için yüklenirken, Beşiktaş 63. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaptı. Topu uzaklaştırmaya çalışırken Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatasını değerlendiren Davit Volkov 70. dakikada topu ağlarla buluşturarak skora 3-3 denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-3'lük skorla tamamlandı.

MAÇA İLGİ BÜYÜKTÜ

Sabah FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyi 30 bine yakın taraftar izledi. Tofig Bahramov Stadı'nı dolduran taraftarlar, mücadele boyunca iki takıma da sevgi gösterilerinde bulundu. Öte yandan mücadelenin tüm geliri Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.

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