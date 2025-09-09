İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Azerbaycan'da ilk aday Engin Fırat

Azerbaycan Milli Takımı'nda Teknik Direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından ilk aday olarak Engin Fırat öne çıktı.

9 Eylül 2025 Salı 17:15
Azerbaycan'da ilk aday Engin Fırat
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Azerbaycan'ın, İzlanda'ya 5-0 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Bu ayrılık; Almanya, İran, Türkiye ve önde gelen uluslararası ajanslarda geniş yankı buldu.

2024 yılının haziran ayında göreve başlayan Santos, 11 maçta 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken, galibiyet yüzü görmedi.

SANTOS'UN ARDINDAN ÖNE ÇIKAN İSİM ENGİN FIRAT

Almanya'nın önde gelen spor haber siteleri kicker.de, ran.de ve Sport1, "Favorit für die Nachfolge Engin Firat (Halef için favori)" başlıkları attı. Ayrıca İran'ın güçlü spor sitesi Varzesh3, Fırat'ı 'ciddi aday' olarak tanımladı.

Özellikle Kenya Milli Takımı'ndaki 8 maçlık yenilmezlik serisi, 2024 yılında Malavi'de düzenlenen dörtlü uluslararası turnuvada şampiyonluk, Asya şampiyonu Katar'ın mağlup edilmesi, Afrika şampiyonu Fildişi Sahili ile Rusya karşısında alınan beraberlikler Azerbaycan için Engin Fırat'ı favori isim haline getirdi.

  • Engin Fırat
  • Azerbaycan Milli Takımı
  • teknik direktör

