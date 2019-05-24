Aziz Behich kimdir? Aziz Behich kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Süper Lig şampiyonluğunu kıl payı Galatasaray’a kaçıran Medipol Başakşehir önümüzdeki sezonun hazırlıklarına hızlı başladı. Medipol Başak şehir, PSV forması giyen Aziz Behich'i kadrosuna kattı. Gerçek adı Aziz Behich Eraltay (Aziz Behiç Eraltay )olan genç futbolcu, 16 Aralık 1990, Melbourne’da doğdu. Sol bek mevkinde forma giyen Türk asıllı Avustralyalı millî solak futbolcudur. İşte haberimizin ayrıntıları

BEŞİKTAŞ’LA DA ADI ANILMITI

Savunmanın solunda Caner Erkin'e de alternatif arayan siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi ile bir araya gelerek Aziz Behich’i transfer etmesi bekleniyordu.

AZİZ BEHİCH KİMDİR?

1990 doğumlu futbolcu Aziz Eraltay Avustralya Melbourne doğumludur.

Futbola Avustralya’da Green Gully SC takımı ile başlamıştır. David Beckham Academy’de eğitim almıştır.

Daha sonra sırası ile Melbourne, Hume City FC ve Melbourne Heart takımlarında forma giymiştir. 2013 yılında Bursaspor takımına transfer olmuş bir sezon Melbourne takımında kiralık olarak oynamıştır. 2014 yılında Bursaspor takımına tekrar dahil olmuştur.

Avustralya Milli takımında toplam 17 kez Milli formayı giymiştir. Baba tarafından aslen Türk olduğu için girişimlerde bulunulmuş ve Türk statüsünde oynayabilmesi sağlanmıştır. Sol bek ve sol açık mevkilerinde görev alan Aziz Eraltay aslen Kıbrıs’lıdır.