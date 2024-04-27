İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde!
Spor

Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katılan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi.

IHA27 Nisan 2024 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde!
ABONE OL

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Gündem maddelerinin ardından aday olan isimler toplantıda birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra toplantıda oy verme işlemine geçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi. Tekneyle Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giriş yapan Yıldırım, burada üyelerle selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, ilerleyen dakikalarda oy vermek için sandık başına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.