Aziz Yıldırım, Ali Koç'u uyarmıştı! Haklı çıktı

star.com.tr 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:00 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:00

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'u birçok konuda sert sözlerle eleştirmişti. Ali Koç'un Serdar Dursun transferini eleştiren Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun gönderilmesi hakkında, "Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim." ifadelerini kullanmıştı. Serdar Dursun, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalırken, sarı-lacivertlilerden ayrılan ve Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu ise üst üste 5. galibiyetini aldı.



AZİZ YILDIRIM: BEN OLSAM EMRE'Yİ GÖNDERMEZDİM

Kendi başkanlığı döneminde tarih yazdıklarını belirten Aziz Yıldırım, "Hoca boşuna arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim. Getireceği hoca macera olacak. Birinci sezonda küme düşme tehlikesi, ikinci sezonda 7.'lik, 3. sezonda yüzde 70'i hazır denilen takım 3. oldu. Futbolda soruyolar 6 puan veriyor. Sıfır." şeklinde konuşmuştu.

EMRE BELÖZOĞLU, BAŞAKŞEHİR'DEKİ KÖTÜ GİDİŞİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'de göreve başlayan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekibin başında çıktığı 5 maçın 5'inde de galibiyet alarak, Aykut Kocaman döneminde ligin alt sıralarında olan Başakşehir'i üst sıralara taşıdı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A "SERDAR DURSUN ALMAK YAKIŞMAZ"

Fenerbahçe'nin yaz aylarında kadrosuna kattığı Serdar Dursun transferini eleştiren Aziz Yıldırım, Ali Koç'un Sergio Ramos'u, Benzema'yı, Dzeko'yu alması gerektiğini belirtirken, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez." ifadelerini kullanmıştı.

SERDAR DURSUN, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertli forma ile beklentilerin altında bir performans sergiledi. Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Serdar Dursun, yalnızca 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.