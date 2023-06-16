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Spor

Aziz Yıldırım: Başkan adayı olmayacağım

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan 'başkan adayı olacak' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16 Haziran 2023 Cuma 15:57 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım: Başkan adayı olmayacağım
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Ertem Şener'in "Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırsa, Aziz Yıldırım aday olacak." açıklaması sonrası Aziz Yıldırım bir açıklama yayınladı.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:

"Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan "Özel" notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır.

Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.

Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir.

Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim."

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