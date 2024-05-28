Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

İLK BOMBA SANTRFORA

Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.

İSTEDİĞİ İSİM LUKAKU

Aziz Yıldırım'ın istediği o isim ise Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku olacak.

LUKAKU İLE ANLAŞMA AŞAMASINDA

Aktarılana göre Yıldırım, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında.

KAZANIRSA GELECEK

Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

LUKAKU'NUN SEZON KARNESİ

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İNGİLTERE'DEN SAĞ BEK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Aziz Yıldırım'ın kadroya yapacağı takviyeler ise Lukaku ile sınırlı kalmayacak.

4 BÖLGEYE TRANSFER

Eski başkanın İngiltere'de bir sağ bek ile görüştüğü, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için de görüşmeleri hızla gerçekleştirdiği öğrenildi.