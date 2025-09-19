İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Aziz Yıldırım duyurdu! ''Seçimde kimseyi desteklemiyorum''

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, seçimden kısa süre önce açıklama yaptı. Yıldırım, 'Halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında değilim.' dedi. İşte detaylar...

19 Eylül 2025 Cuma 11:10
Aziz Yıldırım duyurdu! ''Seçimde kimseyi desteklemiyorum''
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçime katılmayacağını aktardı. İki başkanı da desteklemediğini dile getiren Yıldırım, 3 maddenin veto edilmesini tavsiye etti.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulumuzla ilgili olarak düşüncelerimi, 3 Eylül'de yaptığım basın açıklamasıyla kamuoyuyla son derece şeffaf bir şekilde paylaşmıştım.

26 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda ve 3 Eylül'deki yazılı açıklamamda da belirttiğim, "Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği" düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum.

Bununla birlikte, halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum.

Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.

Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir.

Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Aziz YILDIRIM"

