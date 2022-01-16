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  • Aziz Yıldırım eleştirmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı sınıfta kaldı
Spor

Aziz Yıldırım eleştirmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı sınıfta kaldı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin bu sezonki transferi Serdar Dursun'u ve Ali Koç'u eleştirmişti. Serdar Dursun'un etkisiz kalan performansının ardından Aziz Yıldırım'ın başkan Ali Koç'a yönelik sözleri akıllara geldi.

16 Ocak 2022 Pazar 13:44 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 13:44
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım sezon başında Almanya'dan transfer edilen Serdar Dursun'u ve başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştirmişti. Bu sezonki performansıyla beklentileri karşılayamayan Serdar Dursun eleştiri yağmuruna tutulurken Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği basın toplantısındaki eleştirel sözleri akıllara geldi.

AZİZ YILDIRIM: SERDAR'I ALMAK YAKIŞMAZ

Sarı lacivertlilerin Serdar Dursun transferini eleştiren Yıldırım, "Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Sana Darmstadt'dan Serdar'ı almak yakışmaz." ifadelerini kullanmıştı

17 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıkan Serdar Dursun 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. Dursun, son oynanan Antalyaspor maçında etkisiz kaldı ve isabetli şut atamadan karşılaşmayı tamamladı.

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