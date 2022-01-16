Aziz Yıldırım eleştirmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı sınıfta kaldı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım sezon başında Almanya'dan transfer edilen Serdar Dursun'u ve başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştirmişti. Bu sezonki performansıyla beklentileri karşılayamayan Serdar Dursun eleştiri yağmuruna tutulurken Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği basın toplantısındaki eleştirel sözleri akıllara geldi.
Sarı lacivertlilerin Serdar Dursun transferini eleştiren Yıldırım, "Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Sana Darmstadt'dan Serdar'ı almak yakışmaz." ifadelerini kullanmıştı
Bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıkan Serdar Dursun 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. Dursun, son oynanan Antalyaspor maçında etkisiz kaldı ve isabetli şut atamadan karşılaşmayı tamamladı.