Aziz Yıldırım 'Fener Ol' iddiaları asılsız çıktı

Fenerbahçe'de kulüp tarihinin en önemli bağış organizasyonu olan 'Fener Ol' için taraftarlar ve iş adamları önemli katkılar yaparken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın bu kampanyaya destek olmayacağı iddia edildi. Ancak SPORX, bu iddianın asılsız olduğu bilgisine ulaştı.

Sarı-lacivertli kulübe 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın Fener Ol kampanyasına bağış yapmayacağı öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın bu kararını "Bu kulübe hayatımı verdim, 'Fener Ol'a destek vermem" şeklindeki sözlerle açıkladığı ortaya atıldı. Ancak Aziz Yıldırım'ın böyle bir açıklamasının olmadığı ve sosyal medyada dolaşan bu sözlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bu arada Acun Ilıcalı önderliğinde Fenerbahçe WinWin kampanyası kapsamında Türkiye genelinde iki günde 123 bin forma satıldığı ve 950 bin SMS atıldığı duyuruldu. Açıklanan verilerin ardından 55 milyon 900 bin TL toplandığı belirtildi. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın organizasyonun ardından da forma satışlarının ve SMS'lerin devam ettiği, binlerce taraftarın hala sarı-lacivertli kulübe destek olduğu öğrenildi.