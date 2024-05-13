İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2117
  • EURO
    34,8025
  • ALTIN
    2419.37
  • BIST100
    10056
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Jose Mourinho ile sürpriz görüşme
Spor

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Jose Mourinho ile sürpriz görüşme

Fenerbahçe başkan adaylığına hazırlanan Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın gelecek sezon teknik direktörlük için ilk adayı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Jose Mourinho ile sürpriz görüşme
ABONE OL

Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için dünyaca ünlü bir teknik adamla çalışmayı hedefliyor.

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'deki ikinci dönemine güçlü girmek isteyen Yıldırım'ın, teknik direktörlük için ilk adayı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho.

Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibinin geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu da gelen haberler arasında.

TRT Spor'da yayınlanacak röportajlarda Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili de açıklamalarda bulunması bekleniyor.

"KULÜP ARIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kulüp çalıştırmak istediğini açıklayan Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki Nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim." ifadelerini kullanmıştı..

"PORTEKİZ'DEN TEKLİF YOK"

Sırasıyla Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Roma'daki görevinden 16 Ocak 2024'te ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.