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Spor

Aziz Yıldırım: Kazanan Fenerbahçe olsun

Fenerbahçe'de 9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

7 Haziran 2024 Cuma 00:06 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım: Kazanan Fenerbahçe olsun
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve sarı-lacivertli kulüpte hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlık için aday olan Aziz Yıldırım, TRT Spor'da soruları yanıtladı.

"6 senedir bir başarı yok. Ben çıkış yapmasam belki bu başarısızlık devam edecek. Bizim bu çıkışımızla bu ölü toprağı kalkmıştır diye ümit ediyorum." ifadelerini kullanan Aziz Yıldırım sözlerini şöyle devam etti, "Sayın başkan Ali Bey çıkıp 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar.' dedi. Bu teknik ekibe, oyunculara ve taraftarlara bir mesaj oldu. Oyunculara moral bozukluğu oldu. O beraberlikler geldi. Olympiakos'a elendik. Kupayı alabilirdik. Fenerbahçe, kaliteli futbolculardan meydana gelmiştir. Şimdi iyi bir teknik adam geldi. Galatasaray'ı yeneceğiz dedim. 10 kişi kaldık, yine haksızlıklar, yendik."

"HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili konuşan Yıldırım, "Mourinho'ylu konuştuğumda Fenerbahçe'nin Mourinho'ya, Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var dedim. Ben Roma'da görüştüm. Ama açıklamadık. Sayın Mourinho nerede konuştuğumuzu açıklamayın dedi. Roma'da görüştük. Sonrasında ayrıldık. Mendes'le Mahmut Uslu ve Önder Bey Porto'da görüştüler. Şartları görüşüp anlaştık. Sonrasında kulüp devreye girmiş ve imza attırdılar. Onların imza yetkisi var. Sonuç olarak böyle bir teknik direktörü benim söylemem, onlar da konuşuyorsa hızlanmalarını sağladı. Haziran ayında bir teknik direktör takımın başına geçti. Benim ve arkadaşlarımın yüzde bir payı varsa mutluluk duyarız. Her şey Fenerbahçe için." açıklamasında bulundu.

"MOURINHO KİMİ İSTERSE GETİRİRİZ"

Seçilmeleri halinde sportif direktör Mario Branco'yla yola devam edebileceklerini söyleyen Aziz Yıldırım, "Biz hocaya sen sportif direktör olarak kimi istiyorsan alabiliriz dedim. Biz seçilirsek Mourinho, Branco'yu isterse devam ederiz. Ayrılmak isterse bizim yapacağımız bir şey yok. Mourinho kimi isterse getiririz." dedi.

Transfere ilişkin Aziz Yıldırım, "İnsanları kandırmak istemem. Oturur konuşuruz. Kendisine de izah ettik. Bunları çözeriz, geçmişte bunları hep yaptık. Dinamo Kiev'e elendik, bir gecede 5 transfer yaptık." dedi.

Aziz Yıldırım seçimle ilgili ise şu ifadeleri kullandı, "Bu kongrenin sonunda Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Ben bu kulübe 20 sene başkanlık yaptım. Sıfır olan mal varlığını şimdi oynadıkları tüm tesisleri Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız dediysek yapmışızdır. Biz şampiyon yapacağız. Onun için geliyoruz. Fenerbahçe raydan çıktı, vagon devrildi. Başka yere gidiyor Fenerbahçe."

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