Fenerbahçe Spor Kulübü'nde beklenen gün geldi çattı. Sarı-lacivertli camiada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya gelecek. Genel kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arazisindeki açık alanda gerçekleştirilecek. Kongre üyeleri saat 10.00 ile 17.00 arasında sandık başına giderek kulübün yeni başkanını belirleyecek.

KARŞI TARAFTA SADECE HAYAL VAR!

Seçim öncesinde iki adayın açıklamaları da camiada geniş yankı uyandırdı. Aziz Yıldırım, yaptığı son açıklamalarda transfer vaatleri üzerinden yürüyen tartışmalara dikkat çekerken, "Karşı tarafta hayaller var" ifadelerini kullandı. Tecrübeli başkan adayı ayrıca kulübün mali yapısına vurgu yaparak, Fenerbahçe'nin zarar görebileceği adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Başkan adayı Hakan Safi ise seçim sürecinde yaptığı iddialı transfer açıklamalarıyla gündeme geldi. Safi, taraftarı heyecanlandıracak bir kadro kuracaklarını belirtirken, dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olduklarını ifade etti.

RAKİPLERİN DİZLERİNİ TİTRETECEĞİZ!

Son günlerde yaptığı açıklamalarda Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood isimleri üzerinden dikkat çeken mesajlar veren Safi, "Rakiplerin dizlerini titretecek kadro kuracağız" sözleriyle seçim yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Fenerbahçe'de büyük heyecana sahne olması beklenen seçimde kongre üyelerinin vereceği karar, sarı-lacivertli kulübün yeni dönem yol haritasını belirleyecek. Süper Lig'de en son 2015-15 sezonunda şampiyon olan Sarı-Lacivertliler, yeni 1 numarasıyla birlikte bu hasrete son vermek istiyor.