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Spor

Aziz Yıldırım ''Mourinho istiyor'' demişti! İşte Chelsea'nin Romelu Lukaku kararı

Fenerbahçe'de transfer piyasası iyice karıştı. Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu duyuran Aziz Yıldırım, başarılı futbolcu Romelu Lukaku için 'Mourinho istiyor' açıklamasını yapmıştı. Chelsea oyuncu için kararını açıkladı. İşte detaylar...

1 Haziran 2024 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım ''Mourinho istiyor'' demişti! İşte Chelsea'nin Romelu Lukaku kararı
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ismini gündeme getirmişti.

Aziz Yıldırım, Lukaku için "Mourinho istiyor" açıklamasını yaparken, Belçikalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Chelsea'den karar çıktı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Chelsea ile Napoli arasındaki Victor Osimhen - Romelu Lukaku takasına dair çıkan haberleri yalanladı. Romano, Chelsea'nin Lukaku'yu isteyen kulüplerden oyuncunun serbest kalma bedelini talep ettiğini belirtti.

Yine haberde Romelu Lukaku'nun serbest kalma bedelinin 38 milyon sterlin (44.6 milyon euro) olduğu aktarıldı.

31 yaşındaki Belçikalı forvetin Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu Roma'da kiralık geçiren Romelu Lukaku, çıktığı toplam 47 maçta 21 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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