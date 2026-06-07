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Spor

Aziz Yıldırım oyunu kullandı

Fenerbahçe'de oy verme süreci devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım 43 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 16:49 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım oyunu kullandı
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürüyor. Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılanırken, daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti. Yıldırım, saat 15.00 sıralarında 43 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Kızı Yaz ile birlikte sandığa gelen Yıldırım, oyunu sandığa attı. Yıldırım, çevresindeki yoğun kalabalıkla birlikte platformun bulunduğu alana geçti.

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