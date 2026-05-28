  • Aziz Yıldırım, santrfor transferi için tarih verdi!
Aziz Yıldırım, santrfor transferi için tarih verdi!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kongre öncesi Londra'da konuştu. Yıldırım, forvet transferinde son durumlarını da açıkladı.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de genel kurul öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Londra'Da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, forvet transferi için tarih verdi.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Londra'da konuşan Yıldırım, göreve gelmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları sportif yapılanmaya ilişkin bilgi verdi.

Bir ekip oluşturduklarını belirten Aziz Yıldırım, "Bir ekip kurduk, bu ekip çalışıyor. Sadece Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında eski sporcularımızdan da ekipte yer alan isimler var. Hepsi çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Transfer gündemine de değinen Yıldırım, özellikle santrfor bölgesi için temasların devam ettiğini söyledi.

İki forvet oyuncusuyla görüştüklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"2 santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben de görüştüm. Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz. Ancak belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık. İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz. Antrenör konusunda da aynı şekilde hareket edeceğiz. Herkes güvensin, inansın."

Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör çalışmalarında dikkatli bir süreç yürüteceklerini vurguladı.

