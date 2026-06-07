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Spor

Aziz Yıldırım sözünü tuttu! İlk transferini bitirdi

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, transferde ilk hamlesini Vedat Muriqi için yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Mallorca ile Kosovalı golcünün bonservisi konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım sözünü tuttu! İlk transferini bitirdi
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Fenerbahçe'de başkanlık görevine yeniden Aziz Yıldırım geldi. Sarı lacivertlilerde göreve başlayan Yıldırım'ın ilk transferi de belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün seçim sürecinde Vedat Muriqi'nin transfer edileceğinin sinyalini veren Aziz Yıldırım, Kosovalı golcüde mutlu sona ulaştı.

Mallorca'nın 18 milyon euroluk bonservis inadını kıran Aziz Yıldırım'ın ekibi, İspanyol ekibiyle 15.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.

"15 GÜNE TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

Öte yandan kongrede transfer konusuna değinen Yıldırım, "Sözümüz söz: şampiyonluk. Gerekli takviyeler neyse, bu 15 gün içinde yapacağız. Size borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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