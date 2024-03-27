Fenerbahçe Kulübü, ligden çekilme konusu başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği olağanüstü kongrede üyelerle bir araya gelecek.

Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldığını açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz." ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILDI?

Fenerbahçe yönetim kurulu, camianın önde gelenleriyle iftar yemeğinde buluştu



İftar yemeğine, Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra Sadettin Saran, Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Şenes Erzik de katıldı.

