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  • Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu! ''Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar''
Spor

Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu! ''Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar''

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, gündeme dair konuştu. Yıldırım, mevcut yönetimin davet ettiği toplantıya katılmayacağını açıkladı.

27 Mart 2024 Çarşamba 22:29 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu! ''Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar''
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Fenerbahçe Kulübü, ligden çekilme konusu başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği olağanüstü kongrede üyelerle bir araya gelecek.

Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldığını açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz." ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILDI?

Fenerbahçe yönetim kurulu, camianın önde gelenleriyle iftar yemeğinde buluştu

İftar yemeğine, Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra Sadettin Saran, Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Şenes Erzik de katıldı.

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