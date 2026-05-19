Aziz Yıldırım taraftarlarla buluştu

Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak kongre öncesi Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret ederek taraftarlarla bir araya geldi.

AA19 Mayıs 2026 Salı 17:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği ziyaretinde taraftarlarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübünde haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti.

Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu eşlik etti.

Dernek başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım, ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

Aziz Yıldırım, buradaki ziyaretinin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı.

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

