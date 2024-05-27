Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

"GELİN KULÜBE SAHİP ÇIKIN"

"Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın."

"BİZ İKİNCİ OLDUK, BUNLAR SEVİNİYOR"

Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz.

"MOU'YU GETİRECEĞİZ"

Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz.

"HERKESİN TANIDIĞI OYUNCULARI ALACAĞIM"

Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim.

"Biz öyle 'Şu hocayla anlaştım şu futbolcuyu getireceğim' şeklinde yalan yanlış beyanatlarda bulunmayız. Önce 'anlaştım' dedi, Sonra 'anlaşacak' oldu, şimdi ise ne oldu bilinmiyor! Sizin vaat olarak beklediğiniz buysa ben o aşamada değilim."

"Kale arkasındaki koltukları kaldıracağız. Stadyum kapasitesini 60 bin kişiye çıkaracağız. Stat akustiğini yeniden düzenleyeceğiz."