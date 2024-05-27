İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2024 Pazartesi / 20 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1498
  • EURO
    34,9
  • ALTIN
    2431.36
  • BIST100
    10657
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım transferleri açıkladı! ''Mourinho'yu getirmeye gidiyorum''
Spor

Aziz Yıldırım transferleri açıkladı! ''Mourinho'yu getirmeye gidiyorum''

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşme yapacaklarını duyurdu.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım transferleri açıkladı! ''Mourinho'yu getirmeye gidiyorum''
ABONE OL

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

"GELİN KULÜBE SAHİP ÇIKIN"

"Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın."

"BİZ İKİNCİ OLDUK, BUNLAR SEVİNİYOR"

Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz.

"MOU'YU GETİRECEĞİZ"

Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz.

"HERKESİN TANIDIĞI OYUNCULARI ALACAĞIM"

Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim.

"BİZ YALAN BEYANATLARDA BULUNMAYIZ"

"Biz öyle 'Şu hocayla anlaştım şu futbolcuyu getireceğim' şeklinde yalan yanlış beyanatlarda bulunmayız. Önce 'anlaştım' dedi, Sonra 'anlaşacak' oldu, şimdi ise ne oldu bilinmiyor! Sizin vaat olarak beklediğiniz buysa ben o aşamada değilim."

"STADYUM KAPASİTESİNİ 60 BİN KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ"

"Kale arkasındaki koltukları kaldıracağız. Stadyum kapasitesini 60 bin kişiye çıkaracağız. Stat akustiğini yeniden düzenleyeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.