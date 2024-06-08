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Spor

Aziz Yıldırım yaşananları anlattı! ''Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün genel kurulunda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Koç ile aralarında geçen konuşmayı aktaran Aziz Yıldırım, 'Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim' dedi. 'İşte o açıklamalar...

8 Haziran 2024 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım yaşananları anlattı! ''Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim''
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Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulundaki divan başkanlığı seçimine tepki göstererek kongreyi terk eden Aziz Yıldırım bir açıklama yapıyor.

"KONGRE ÜYESİ OLMAYAN TARAFTARLAR İÇERİ ALINDI"

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."

"ALİ BEY 'GEREKİRSE KAVGA EDELİM' DEDİ"

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi."

"FENERBAHÇE'NİN SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIRLARSA ŞAŞIRMAYACAĞIM"

"Bu olup bittileri göze alanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya çalışırlarsa ben buna şaşırmayacağım. "Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız."

"MOURINHO'DAN FAYDA SAĞLAMAK YANLIŞTIR"

"Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."

"Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim, Ali Bey diyor ki 'Kavga edelim.'

"KAVGA ÇIKACAĞI İÇİN GİTTİM"

"Kavga çıkacağını gördüğüm için gittim, Ali Bey diyor ki 'Kavga edelim. Güldüm, geçtim."'

"HOLDINGLERİN TAKIMI MI, HALKIN TAKIMI MI?"

Aziz Yıldırım: 'Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız.'

"SEÇİM BİTENE KADAR ORADAN AYRILMAYACAĞIM"

Aziz Yıldırım: "Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."

"KULÜBÜN ŞAHISLARA SATILMASINA KARŞIYIM"

"Kulüplerin şirketleşmesi ve şahısların malı olmasıyla ilgili söylemler yapıyorlar. Anadolu kulüplerinin sahibi olmasından sonra büyük kulüpler için de bu söylemler yapılıyor. Ben buna karşıyım. Kulüplerin sahibi taraftarlar ve kongre üyeleridir."

"KARŞI TARAF ÇİFT EL KALDIRDI"

"Şekip Bey'in oyu fazlaydı ama karşı taraf çift el kaldırıyor. Bir heyet oluşturulur, tribüne gidilip sayarlardı. Üst tribün sayılmadı. Diğerleri organize olmuş çift el kaldırıyor."

"KONGREDE AMİGOLUK YAPILMAMALI"

"Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım, amigoluk yapmayacaklar. Kongreyi amigoluk seviyesine çevirmemek lazım. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüne zarar verir. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok"

"Adaylıktan çekilmeyeceğim. Yarı sabah statta olacağım ve seçim bitene kadar da orada oturacağım. Ben kimseden korkmam

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