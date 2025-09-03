İSTANBUL 31°C / 22°C
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! ''Bu sürecin parçası olmayı reddediyorum''

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yapılacak seçimde aday olmayacağını duyurdu. Yıldırım, 'Bu sürecin parçası olmayı reddediyorum' ifadesini kullandı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını duyurdu.

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulun mevcut yönetimin arzusu adına yapıldığını belirterek, "Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı. Mevcut halde, kulübün yararı, sezon sonunun sükunetle beklenmesinden geçer ki kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar, herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar." ifadelerini kullandı.

Sezonun başladığını kaydeden Aziz Yıldırım, "Sezon başlamış, transferler yapılmış, teknik direktör adaylarının, 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem.' diyerek Fenerbahçe'yi reddettiği bir vasatta yapılacak bir kongre ve bu kongrede aday olmak, şahsım için hizipçilikten öte bir anlam taşımaz. Bu vesileyle Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim şey, hep birlikte, takımımızın başarısı için çaba sarf etmek, özlediğimiz şampiyonluk için takıma destek vermek ve görülecek bir hesap var ise, bunu sezonun sonuna bırakmaktır. Bu konuyla ilgili artık ismimin herhangi bir şekilde speküle edilmemesini kamuoyundan rica ediyor, yeni sezonda tüm branşlarda mücadele eden takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

